Der Bau der neuen Volksschule am Rennweg schreitet voran, das wurde am Montag mit der Gleichenfeier unterstrichen. Für den Entwurf zeichnet das Architekturbüro g.o.y.a. verantwortlich, Architekt Christoph Janauschek, selbst in Brunn wohnhaft, liegt das Projekt nicht nur deshalb am Herzen.

„Besonders wichtig ist mir der Wohlfühlfaktor, da viele Kinder den Nachmittag hier verbringen. Wände verkleidet mit Holz und Klassenböden im gleichen Material sollen dabei Wohnzimmerflair vermitteln. Wir sind im Plan, auch weil unser Entwurf in Holzbauweise eine kürzere Bauzeit garantiert.“

"Es ist ein tolles Projekt"

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, betont „den Meilenstein, der mit der Gleichenfeier für unsere Vorzeigeschule gesetzt wird“.

Direktorin Gertrud Mailling ist schon „voller Erwartung und kann sich nach der Besichtigung schon alles gut vorstellen“.

Für Maria Luise Schuster, Baubeirat „Neue Volksschule“, geht mit der verschränkten Volksschule und Volksschule mit Hort „ein Traum in Erfüllung“.

„Es ist ein tolles Projekt, unsere Zukunft sind die Kinder“, ist auch Vizebürgermeister Gerhard Feichter, ÖVP, überzeugt.