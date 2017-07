„Wir sind besser als Wien“, darin ist sich Kulturreferent Gerhard Feichter, ÖVP, sicher und verweist auf das Profi-Cast, mit dem das Musical „Blutsbrüder“ vom 19. Juli bis 11. August 2018 den Festsaal im Bruno füllen soll – die NÖN berichteten. Natürlich sind die Beziehungen, die Musical-Star Maya Hakvoort, die als Produzentin und Darstellerin agiert, einbringt, ein wesentlicher Punkt.

„Das Ganze wird hochprofessionell ablaufen“, so Feichter, wir suchen nun die Darsteller für die Geschwister der Blutsbrüder.“

Am 21. und 22. Oktober soll das Casting stattfinden, Maya Hakvoort sucht aus, die Infos und der Bewerbungsbogen sind auf der Gemeinde-Homepage zu finden.

Ambitioniert blickt man auch in die Zukunft. Feichter: „Wenn das alles gut klappt, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier in Brunn eine Musical-Akademie gründen. Praktikanten könnten in verschiedenen Bereichen, wie Licht, Maske, Regie die Arbeit der Profis kennenlernen, die Idee ist einmal geboren.“