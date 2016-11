Seit zwei Jahren ist Josef Grünwidl Pfarrer in Perchtoldsdorf. Jetzt ist er zum Vorsitzenden des Dekanats Perchtoldsdorf gewählt worden und tritt damit die Nachfolger von Herbert Kraus, Kaltenleutgeben, an. Eine Aufgabe, die Grünwidl aus seinem früheren Wirkungsbereich kennt: er war seit 1998 Pfarrer von Kirchberg und Feistritz am Wechsel, seit 2007 auch Dechant des Dekanats Kirchberg.

Die Aufgabe ehre in sehr, die Funktion sei aber nicht als „Schritt auf der Karriereleiter zu sehen. Kardinal Christoph Schönborn kann nicht gleichzeitig auf 660 Pfarren schauen. Daher ist ein Dechant Verbindung zwischen Diözesanleitung und den Pfarren. Wenn man so will, bin ich jetzt auch als Krisenfeuerwehr im Einsatz; etwa, wenn im Dekanat ein Priester – aus welchem Grund auch immer – ausfällt“. Das Dekanat Perchtoldsdorf umfasst neun Pfarren, Umstrukturierungen – Stichwort: Seelsorgeräume – stehen bevor. „Es ist kein Geheimnis, dass es künftig verstärkte Zusammenarbeit geben wird. Wann es so weit sein wird, steht aber noch nicht fest“, betonte Grünwidl.