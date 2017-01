Dort ist der Dichter (1931 – 1989) allgegenwärtig - und trotzdem nur eine Fußnote. Wie man mit einem überlebensgroßen literarischen Erbe umgeht (oder eben nicht), zeigt ihr Dokumentarfilm „Der Bauer zu Nathal“, der sich derzeit in Fertigstellung befindet.

Der Trailer:

Um den Film zu vollenden, braucht es allerdings noch ein wenig finanzielle Unterstützung, die sich Greuling und Baldinger nicht von Förderstellen, sondern vom künftigen Publikum erhofft. Das Duo hat eine Crowdfunding-Kampagne ins Netz gestellt, bei der die Filmemacher das fehlende Budget von 12.000 Euro auftreiben wollen. „Das fließt hauptsächlich in die Nachbearbeitung des Films, in den Schnitt und die Farbabstimmung sowie in die Herstellung eines Mastertapes.“ Mehr in der Mödlinger NÖN.

