In den vergangenen Wochen erhielt der ÖAMTC jedoch immer wieder Meldungen, dass die künstliche Einengung vor dem Torbogen bei Autofahrern auf großes Unverständnis stößt (siehe Bild im Anhang). Ein Lokalaugenschein des ÖAMTC ergab, dass die Kritik berechtigt ist.

Im Sinne einer lenkerfreundlichen Verkehrsführung fordert der Club eine angemessenere Breitenbeschränkung. Damit könnten Lkw weiterhin von der Engstelle ferngehalten und Beschädigungen an Pkw sowie dadurch entstehende Rückstaus verhindert werden. Der ÖAMTC ist bereits mit der zuständigen Behörde in Kontakt getreten, die jedoch eine Entschärfung des künstlich geschaffenen Nadelöhrs ablehnt.

Am Anfahrtsweg auf der B13 aus Liesing kommend ist für Fahrzeuge, die breiter als 2,20 und höher als 3,20 Meter sind, mehrmals ein Fahrverbotshinweis angebracht. Aus Sicherheitsgründen wurde vor dem Torbogen eine Höhen- und Breitenbeschränkung aufgestellt, die mit Betonblöcken verankert ist und die Fahrspur auf 2,40 Meter verengt.

Kritik der Autofahrer für ÖAMTC berechtigt

"Wir haben nachgemessen und tatsächlich ist der Torbogen selbst rund 3,60 Meter breit. Sogar der Linienbus, der die vorgezogene Verengung umfahren darf, kommt mühelos durch. Ebenso wie viele Autofahrer verstehen wir daher nicht, weshalb die Einfahrt so unverhältnismäßig schmal ist. Das wiederspricht dem Grundsatz der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs", erklärt ÖAMTC-Verkehrsexperte David Nosé.

In den vergangenen Wochen sind einige Autofahrer an den seitlichen Betonelementen der Breitenbeschränkung angefahren und auch durch überforderte Lenker – derart schmale Durchfahrten rufen bei manchen Lenkern unnötige Stresssituationen hervor – haben sich Rückstaus gebildet. "Wir schlagen vor, eine effektive Beschränkung von 2,70 Metern mit der Angabe von maximal 2,50 Metern Durchfahrtsbreite einzurichten. Dadurch können Autos die Verengung sicherer passieren und der Verkehrsfluss wird aufrecht erhalten", so Nosé. Lkw-Durchfahrten werden auch dann nicht möglich sein.