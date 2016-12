Abseits aller Diskussionen über die Notfall-Versorgung im Landesklinikum Mödling ist in der Landeskliniken-Holding eine weitreichende Entscheidung gefallen: Am Standort Mödling wird Ende 2017 eine komplett neue Schlaganfall-Überwachungseinheit (Stroke Unit) errichtet werden.

Daher entsteht am Standort ein Neurologie-Primariat.

Dafür wird das Herzkatheterlabor, das Primarius Franz Xaver Roithinger in Mödling aufgebaut hat, ab diesem Zeitpunkt in Wiener Neustadt gebündelt werden. Derzeit werden Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall aus dem Bezirk Mödling in die Kliniken Tulln, Wiener Neustadt und nach Wien gebracht.

