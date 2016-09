Der Mann wurde vom Untersuchungsrichter einvernommen, teilte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Nähere Angaben machte er nicht.

Der Mann aus dem Bezirk Mödling erlitt bei dem nächtlichen Vorfall am 1. September einen Bauchschuss und wurde notoperiert. Mittlerweile hat sich sein Gesundheitszustand so weit gebessert, dass die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Festnahme durchgeführt werden konnte. Bei dem Mann handelt es sich Polizeiangaben zufolge um einen österreichischen Staatsbürger.

Erhebungen weiter im Laufen

Die Erhebungen zur Schussabgabe durch den Polizisten waren am Donnerstag laut Habitzl weiter im Laufen. Ermittelt wird routinemäßig in Richtung fahrlässige Körperverletzung.

Der 40-Jährige saß am 1. September kurz nach Mitternacht mit einem 20 Zentimeter langen Messer an einer Hotelbar in Mödling. Ein Mitarbeiter wählte den Notruf und berichtete, dass er bei dem englischsprachigen Gast ein Messer gesehen habe. Beim Eintreffen der Polizei ging der 40-Jährige vor dem Hoteleingang damit auf zwei Beamte los und soll sie mit den Worten "I will kill you" bedroht haben. Da der Mann auch nach Aufforderung nicht stehen blieb, gab einer der beiden Polizisten einen Schuss mit seiner Dienstpistole ab - nach Angaben der Exekutive handelte er "in offensichtlicher Notwehrsituation".