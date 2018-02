Binnen weniger Tage verschlechtert sich die Situation erneut. Die Frau sucht am 18. Dezember das Landesklinikum Mödling auf. Sie könne nicht schlafen, bekomme kaum Luft und habe Angst, erneut eine Lungenentzündung eingefangen zu haben; wie bereits vor vier Jahren.

Der diensthabende Arzt habe eine Blutabnahme und ein Röntgen angeordnet, daraufhin Pneumonie ausgeschlossen: „nur“ Bronchitis. Zwei Tage später schleppt sich die Frau erneut ins Klinikum, wo sich die Ereignisse überschlagen.

Die Patientin erleidet aus noch nicht bekannten Gründen einen Herzstillstand, fällt ins Koma und stirbt am 2. Jänner. Die Rechtsanwalts GmbH „List“ aus Wien hat sich des Falles angenommen. Es bestehe der „dringende Verdacht, dass das Landesklinikum Mödling erhebliches Fehlverhalten im Sinne eines Überwachungsverschuldens trifft“, geht aus dem Schreiben an die Medien hervor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Worauf die Kanzlei ihre Argumentation stützt und was die Landeskliniken-Holding dazu sagt, lest ihr ab Mittwoch in der Mödlinger NÖN.