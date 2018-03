Jeweils im Anschluss an die Diebstähle - diese ereigneten sich am 4. Jänner gegen 13 Uhr und am 9. Jänner gegen 16 Uhr - wurden mit den gestohlenen Bankomatkarten in einer Bankfiliale in Wien-Liesing Geldbehebungen durchgeführt. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden nun Lichtbilder der Täterinnen veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Vösendorf unter der Telefonnummer 059133-3343 erbeten.