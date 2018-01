Am 3 Dezember 2017 waren in Biedermannsdorf aus einem versperrten Behältnis einer Freizeitanlage eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag, einer Bankomatkarte sowie Dokumenten gestohlen worden. Noch am selben Tag wurde mit der entwendeten Karte in Wien ein vierstelliger Bargeldbetrag behoben.

LPD NÖ

Nach intensiver Fahndung suchten Wiener Neudorfer Polizisten am Dienstag, 9. Jänner 2018, einen 38-jährigen Wiener in seiner Wohnung auf, dabei stellten die Beamten in der Wohnung auch eine Suchtgiftplantage sicher.

Der Festgenommene ist umfassend geständig und wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt laut Polizei "wegen des Verdachts des Diebstahl durch Einbruch, Urkundenunterdrückung, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel, Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch und dem Suchtmittelgesetz" angezeigt. Die Staatsanwaltschaft verfügte eine Anzeige auf freiem Fuß.