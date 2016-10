Im Rahmen des 29. Planetary-Kongresses findet der Community Day statt, bei dem rund 100 Astronauten und Kosmonauten die Faszination Weltraum in ganz Österreich vermitteln. Im Zuge dieser Aktion kamen auch drei Astronauten aus der USA ins Bundesgymnasium Keimgasse nach Mödling.

Die Keimgasse ist für Astronauten ein guter Boden. Schließlich war schon der bisher einzige österreichische Kosmonaut Franz Viehböck (56), der den Kongress in Wien organisiert, Schüler in der Keimgasse und maturierte hier im Jahr 1978. Zudem wird der Community Day von Tom Sutner, einem weiteren Keimgasse-Absolventen organisiert.

Mary Ellen Weber, James Voss und Randolph Bresnik wurden von den Schülern der Oberstufe mit frenetischem Applaus empfangen, Stadtrat Gerald Ukmar, ÖVP, und Direktor Michael Päuerl übernahmen die offizielle Begrüßung. Das Trio schilderte sehr lebendig seine Erfahrungen im Weltall und zeigte in Filmen, wie das Leben auf der Weltraumstation läuft. Danach nahmen sich die drei noch Zeit, um alle Fragen zu beantworten und Fotos mit den Schülern zu machen.

US-Besuch auch in der HTL Mödling

Astronaut Scott Altman wiederum war in der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) zu Gast und hielt dort einen Vortrag. Er kam in Begleitung von Franz Viehböcks Tochter Carina. Seine Bilder aus dem All und seine lebhaften Schilderungen über die vielfältigen Herausforderungen bei seiner letzten Space-Mission waren spannend und seine Motivationskraft inspirierend. „Möglicherweise seid ihr diejenigen, die als Nächstes zum Mars fliegen“, so Altmans abschließende Worte an das Publikum.