Neubau des Landesklinikums Mödling eröffnet .

Acht Jahre nach dem Spatenstich geht das „Klinikum für die ganze Familie“ in Betrieb. Die Übersiedelung ist voll im Gange, ab 30. Mai startet die Patientenversorgung in den neuen Räumlichkeiten, der Vollbetrieb startet am 4. Juni.