Märchenhaftes in Vösendorf zum Jubiläum .

Rapunzel ließ ihr Haar herunter, Dornröschen erwachte aus ihrem 100-jährigen Schlaf und Hänsel & Gretel verteilten Lebkuchen.

Für ein paar Stunden verwandelten Schneewittchen & Co anlässlich des 3-Jahres-Jubiläums den exklusiven Mode-Flagship-Store von Daniel Schustermann & Anat Fuchs Borenstein in Vösendorf in eine romantische Märchenwelt.