Wirtschaftsbundball in Mödling .

„Alles Walzer!“ hieß es am Samstag beim Wirtschaftsbundball in Mödling. Die Eröffnung war dem Jungdamen- und -herrenkomitee der Tanzschule Fränzl vorbehalten, für Mödlings Wirtschaftsbundobmann und Ball-Mitorganisator Klaus Percig gab’s die Ehrennadel des NÖ Wirtschaftsbundes in Gold.