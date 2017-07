Sommernachtstraum in Gaaden .

Shakespeares Klassiker „Ein Sommernachtstraum“ in der bewährten Regie von Wolfgang Sailer steht bei „Sommertheater in der Meierei Gaaden“ am Programm.

Die Premiere ließen unter anderem Ramesh Nair und Bezirkshauptmann Philipp Enzinger nicht aus. Weitere Vorstellungen: 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 29. Juli.