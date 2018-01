Weihbischof besucht alte Wirkungsstätte in Mödling .

Weihbischof Franz Scharl setzte seine Visitation der Mödlinger Schulen in der Karl Stingl-Volksschule fort. Bischof Scharl konnte sich noch gut an die Volksschule erinnern, schließlich unterrichtete er als Kaplan für einige Jahre in Mödling.