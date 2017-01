In der nächsten Gemeinderatssitzung wird eine Wohnung vergeben. „Ich bräuchte fünfmal so viele Wohnungen, um der Nachfrage gerecht zu werden“, so Bürgermeister Rainer Schramm, Wir Gaadner.

Derzeit hat die Gemeinde zwei Wohnhäuser, eines hinter dem Gemeindeamt, eines bei der Post, jedes davon hat zwölf Wohnungen.

Am Ortseingang von Gaaden (aus Richtung Hinterbrühl kommend links) soll Am Anger heuer ein Genossenschaftsprojekt in Angriff genommen werden. Der Spatenstich fand im letzten Jahr statt. Heuer soll mit den zwölf Wohnungen begonnen werden.

Schramm: „Die Bauanzeige ist schon da, ich rechne mit dem Baubeginn im Frühjahr.“

Nachfrage ist fünfmal größer als Angebot

Für diese zwölf Wohnungen hat Schramm schon 60 Anmeldungen auf dem Tisch liegen: „Der Andrang ist groß, sobald ich konkrete Zahlen habe, wird das Projekt im Gemeindesaal vorgestellt. Natürlich werden auch wieder Leute abspringen, die geglaubt haben, die Wohnungen sind gratis, andere werden wieder dazukommen.“

Mehr Projekte sind momentan nicht möglich, „die Gaadner Bevölkerung hat sich gegen weitere Flächenwidmungen entschieden“, so der Ortschef.

Fakt ist für ihn allerdings auch, dass die Einwohnerzahl um 100 Menschen gesunken ist, weil kein Wohnraum zur Verfügung steht: „Die Jungen müssen wegziehen, wenn sie nichts finden, die Alten sterben, und wenn junge Familien nicht hierbleiben können, dann fehlen auch die Kinder und somit der Nachwuchs in der Schule. Das kann Auswirkungen auf den Bestand der Schule haben, aber auch auf den Nachwuchs bei der Feuerwehr und bei anderen Vereinen.“