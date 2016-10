Auch wenn noch etwas Spannung in der Luft lag, ging die Generalversammlung der „Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877“ am Samstag im Anningerschutzhaus ruhig über die Bühne. Mehr noch, der wichtigste Punkt, die im Raum stehende, eigentlich schon ausgesprochene Kündigung des Vertrages mit dem Pächter der „Krausten Linde“, des zweiten Gastronomiebetriebes der Naturfreunde, Anton Kralicek, wurde aufgehoben.

Schon im Vorfeld der NÖN-Berichterstattung hatte sich in der Vorwoche eine Lösung abgezeichnet: Kralicek hatte die ausständigen Beträge bezahlt, Mödlings Vizebürgermeister Ferdinand Rubel, ÖVP, sein Bestreben unterstrichen, die Wogen glätten zu wollen.

50 stimmberechtigte Mitglieder anwesend

Bei der Versammlung waren 50 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, die Obmann Karl Burg in dieser Funktion wieder wählten. Beim Bericht über die Vorkommnisse im Vorfeld der Kündigung des Krauste Linde-Pachtvertrages unterstrich Burg auch, dass der Verein sich an die Statuten zu halten habe: „Man kann Eigenwilligkeiten eines Pächters nicht nachgeben.“

Dennoch siegte nach der Intervention der Bürgermeister der amikale Tenor. Man zeigte Bereitschaft zum neuerlichen Gespräch, allerdings müssten auch die Rahmenbedingungen und Spielregeln der Zusammenarbeit geklärt werden.

Die Bürgermeister werden einbezogen. Erleichtert zeigt sich Gaadens Ortschef Rainer Schramm, Wir Gaadner: „Mir ist es sehr wichtig, dass sich die Sache beruhigt, natürlich ist die Einhaltung der Spielregeln die Voraussetzung, aber es ist auch wichtig, dass der Krausten Linde das Schicksal der Proksch-Hütte erspart bleibt.“

Noch nicht ausgestanden scheint die Sache allerdings aus der Sicht des Pächters zu sein. Toni Kralicek: „Dadurch dass die Sache noch nicht vorbei ist, möchte ich keinen Kommentar abgeben.“