"Theater Imbiss" kommt nach Mödling .

„Theater Imbiss“ spielt in Mödling. Nach 6 Jahren „Theater Imbiss“ Pause treffen die Schauspieler des ehemaligen Mödlinger Ensembles für eine exklusiven Show am Donnerstag, den 1. Dezember um 20 Uhr in der Bühne Mayer wieder auf einander.