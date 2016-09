GieÃŸhÃ¼bl

Das Projekt „Bürgerbeteiligung“ ist in Gießhübl auf Schiene: Zweimal traf man sich in den Sommermonaten, um die Weichen für die Gestaltung des Ortszentrums zu stellen. Bürgermeisterin Michaela Vogl, ÖVP: „Wir beauftragen nun ein Planungsbüro, um zu sehen was möglich ist und auch entsprechende Zahlen auszuarbeiten.“

Dabei geht es vor allem um die Flächen rund um das Gemeindeamt und den Kindergarten bis hinüber zum Haus Hauptstraße 60. Dort sind im Moment noch Flüchtlinge untergebracht, der Vertrag ist allerdings nur für ein Jahr gemacht, nachdem klar war, dass das Areal irgendwann anders genutzt werden wird.

Ortszentrum nutzen, Flächen beleben

Vogl: „Das muss alles noch diskutiert werden, aber eine Möglichkeit wären Wohnungen, kleiner dimensionierte, zum Beispiel für ein betreutes Wohnen, was den Bürgern ja in ihrer Wunschliste sehr wichtig war, und Wohnraum für soziale Notfälle, wenn es zum Beispiel eine Scheidung gibt und jemand muss kurzfristig ausziehen.“ Während das betreute Wohnen in den Ortskern kommen muss, wäre für Startwohnungen auch ein Platz an der Peripherie denkbar. Im Herbst kommt das Thema Ortszentrum in den Gemeinderat. Vogl: „Wir werden das alles natürlich auch der Bevölkerung vorstellen, beziehungsweise die Gießhübler auch hier wieder in die Entscheidungsfindung miteinbeziehen. Jedenfalls soll das Zentrum eine Belebung erfahren.“