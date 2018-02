In London wurde der weltweit tätige Glücksspielkonzern Novomatic mit Sitz in Gumpoldskirchen als „Casino Supplier of the Year“ - als international verlässlicher und innovativer Technologie-Lieferant - ausgezeichnet. „Aufgrund unserer 29 Forschungsstätten in 16 Ländern sind wir in der Lage, auf Branchenentwicklungen und Wünsche internationaler Kasinos schnell einzugehen.

Insofern ist dieser erste Platz ein tolles Feedback auf unsere Arbeit“, freut sich Novomatic-Vorstandsvorsitzender Harald Neumann. Der Award zählt zu den fairsten und seriösesten der gesamten Gaming-Branche, denn jede Stimme wird vom weltweit größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG geprüft und unabhängig vergeben.