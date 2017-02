Anlässlich des Welttages der Fremdenführer lädt Riki Fida zu einer Gratisführung zum Thema „Protestanten in Mödling“ ein. Dass der Schwerpunkt dort liegt, ist kein Zufall, begehen doch die Protestanten – auch in Mödling – quasi ihr 500-jähriges Jubiläum: am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg.

Für Fida lag das Thema somit auf der Hand: „Die Protestanten in Mödling sind eine nicht wegzudenkende Gemeinde, sie waren Verwalter, Marktrichter, Wagner, Fleischhauer und Holzhändler, sie fassten in den Branchen Druckerei und Speisefett, Emailgeschirr und Stahlfederbett, Lacke und Korkstein Fuß.“

Der Welttag der Fremdenführer ist für Fida eine gerne genutzte Möglichkeit, Neues zu präsentieren, die Besucher auf historischen Spuren durch das „Who is who“ der Protestanten zu führen: Wichtige Stationen werden unter anderem die Martins-Kirche, die Bereiche, in denen sich Industrielle, die meist aus Deutschland kamen, ansiedelten und Fabriken bauten, der Brausaal, wo Vorträge gehalten wurden, die evangelische Mission, das Museum, das ehemals als Kapuzinerkloster für die Gegenreformation stand, der Gewerbesaal, wo erste evangelische Gottesdienste abgehalten wurden, und schließlich die Evangelische Kirche sein.

Die Führung findet am 18. Februar statt, Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Bahnhof, Ziel ist die Evangelische Kirche.