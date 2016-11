Die Gumpoldskirchner Spatzen konnten in allen Vorrunden überzeugen und die Jury lobte sowohl die Chorkinder, als auch die Chorleiterin Elisabeth Ziegler für die gebotene Qualität und die unglaubliche, sichtbare Freude an der Musik. Für Jurorin „Fräulein Mai” war Elisabeth Ziegler sogar „die beste Chorleiterin Österreichs”.

Am Beginn des Finales standen die sogenannten „Battles” auf dem Programm, bei denen jeweils 2 Chöre „gegeneinander” antraten und dem Publikum einen direkten Vergleich ihrer Leistung boten. Jeweils im Anschluss wählten die Zuschauer beim Speed-Voting den Sieger der Zweikämpfe und schickten den jeweils anderen Chor nach Hause.

Dass es zwei Gumpoldskirchner Chöre im Finale gab, war für den ORF ein willkommener Anlass, um die Musikmittelschule Gumpoldskirchen (MMS) und die Spatzen gegeneinander antreten zu lassen. Mit vollem gegenseitigen Respekt und Übereinstimmung der beiden Chorleiter boten beide Chöre ihr Bestes.

Großer Applaus für Gesangstalente

Die Gumpoldskirchner Spatzen zeigten einen breiten Querschnitt ihres Repertoires - in jeweils nur 30 Sekunden musste jeder Ton perfekt sitzen. Sowohl die Jury, als auch das Publikum im Studio und die Zuschauer waren begeistert und so ging es in die Schlussrunde, wo die Spatzen gegen die Chöre Seicento, die Sängerrunde Pöllau, das Vok und 4me antraten.

Zahlreiche mit Autobussen angereiste Fans - darunter auch Bürgermeister Ferdinand Köck,viele Gemeinderäte und Schulkolleginnen der Biondekgasse Baden - färbten (wie schon im Halbfinale) die Zuschauertribüne spatzengelb und jubelten, als die Gumpoldskirchner Spatzen als Höhepunkt ein Wienerlied-Potpourri sangen, mit dem sie sich vor dem Chorgründer Prof. Josef Wolfgang Ziegler (1906-2000) verneigten, der wenige Tage vor dem Finale seinen 110. Geburtstag gefeiert hätte.

"Ein großes Abenteuer"

Obwohl die Leistung der Spatzen auch bei der letzten Performance die Jury voll überzeugt hatte, fehlten am Schluss einige Votings für den Sieg - die Gumpoldskirchner Spatzen kamen dennoch unter die Top-3-Chöre und freuten sich über eine spannende und erfolgreiche Zeit in dieser Casting-Show: „Für uns war „Die große Chance der Chöre” ein großes Abenteuer und wir sind sehr stolz, dass wir es bis ins Finale geschafft haben”, so Chorleiterin Elisabeth Ziegler. „Jeder Spatz hat sein Bestes gegeben, hat neben dem Schulstress geprobt und viele viele Stunden geopfert. Ich bin überzeugt, dass wir mit unseren Auftritten die Freude am gemeinsamen Singen vermitteln konnten und ich hoffe, dass viele junge Stimmen auf den Geschmack gekommen sind. Unsere Türen stehen jungen Talenten offen - wir freuen uns immer über Spatzen-Nachwuchs.”

Das nächste Casting für Nachwuchstalente findet am 12. Jänner 2017 statt.

Auch die Mobilisierung auf der facebook-Seite der Gumpoldskirchner Spatzen (https://www.facebook.com/GumpoldskirchnerSpatzen/) verlief überwältigend positiv: Allein in der Finalwoche hatte die Seite eine Reichweite von 69.000 Personen, der Votingaufruf erreichte fast 16.000 Menschen und während dem Finale posteten hunderte Fans Glückwünsche und Gratulationen.