Den Grund erklärt der Perchtoldsdorfer so: „Der Auftritt von fünf jungen Sängerinnen und Sängern – darunter die junge Guntramsdorferin und bühnenerfahrene Darstellerin Kati Pojer – im Zuge unseres Konzerts schlug voll ein, das Publikum war begeistert.“

Über Verbindungen in der Musicalszene konnte Schützenhofer den Chor erweitern. Um keine Geringeren als Timotheus („Ich war noch niemals in New York“) und Aeneas Hollweg (Kleiner Rudolf in Elisabeth) – auch bekannt als „iBROS.“ aus St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln). Als Vocalcoach konnte Schützenhofer die Perchtoldsdorferin Denise Schrenzer gewinnen. Zu sehen und hören sind „Musical Unplugged feat. iBROS.“ am Freitag um 20.15 Uhr in ORF 1.

Ebenfalls ums Halbfinal-Tickets singt eine fast 100-köpfige Abordnung der Musikmittelschule Gumpoldskirchen.