NÖGKK: Mödling hat eine Servicecenterleiterin.

Elisabeth Gschiel übernimmt mit 1. März die Leitung des Servicecenter der NÖ Gebietskrankenkasse in Mödling. Sie kennt das Haus gut, war schon lange Zeit ebendort tätig. Zuletzt war Gschiel Stellvertreterin in Wr. Neustadt. Mario Kirner, der in Mödling die interimistische Leitung wahrgenommen hatte, ist Chef in Neunkirchen.

