Großeinsatz von Feuerwehr und Rotem Kreuz in der Nacht auf Mittwoch in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling)!

Brand in Weingut – 12 Menschen von Feuerwehr gerettet .

Brandalarm Mittwochfrüh in Gumpoldskirchen: Gegen 2.30 Uhr eilten die Freiwillige Feuerwehr des Orts und mehrere Rettungsteams zu einem Weingut in der Jubiläumsstraße, in dem es zu einer massiven Rauchausbreitung gekommen war. Über das Stiegenhaus waren auch die darüber liegenden Wohnungen betroffen.

Entgegen erster Informationen nach der Ankunft war der Brand nach wie vor nicht gelöscht. Deshalb drangen zwei Atemschutztrupps in das Gebäude ein und evakuierten die Bewohner. Parallel dazu bereiteten die Einsatzkräfte einen Löschangriff vor und löschten den Brand, der im Erdgeschoß auf einem Hochregallager entstanden war, erfolgreich. Mit zwei Hochleistungslüftern dämmte man parallel zu den weiteren Erkundungs- und Löschmaßnahmen den Rauch ein.

Von den zwölf Evakuierten musste eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Rettung versorgt werden. Eine Brandermittlungsgruppe soll am Mittwochvormittag die Brandursache klären.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Gumpoldskirchen mit 20 Kräften und vier Fahrzeugen

Polizei mit zwei Streifen und vier Mann

Rettungsdienst des Roten Kreuz mit drei Fahrzeugen und neun Personen