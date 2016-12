Gumpoldskirchen

Im Gemeinderat wurde das Budget für 2017 beschlossen. Dabei stehen aus Sicht von Bürgermeister Ferdinand Köck (ÖVP) einige wichtige Projekte an: Die Vorarbeiten für das neue Gemeindezentrum wurden mit einer Million Euro budgetiert. Für Sanierungsarbeiten an den Kanal- und Wasserleitungen und an den Straßen wurde ebenfalls eine Million Euro bereitgestellt. Der Sportplatz soll instand gesetzt werden, gegenüber der Freifläche wird ein Skaterplatz errichtet. Im Ort soll eine Hundeauslaufzone entstehen.

Einen wichtigen Schwerpunkt sieht Köck in der Weiterentwicklung des Gewerbegebietes im Bereich Novomaticstraße: „Zentrale Infrastrukturmaßnahmen wie die Wasserversorgung und die Wasserentsorgung sind nun fertiggestellt. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird das Areal von der Gemeinde verkauft.“ Die Aufschließungskosten für das Gewerbegebiet wurden mit insgesamt 2,25 Millionen Euro veranschlagt.

Vermisst werden Projekte wie „Tempo 40“

Der Budgetentwurf wurde mit 15 Stimmen angenommen. Vier Gegenstimmen gab es von der SPÖ, insgesamt drei Enthaltungen von Grünen und SPÖ.

Die SPÖ und die Grünen kritisieren mangelnde Transparenz bei der Erstellung des Budgets. Tilmann Voss, Grüne, bemängelt, dass die geplante Erweiterung der Volksschule nicht im Budget verankert ist, sondern über die Betriebsgesellschaft abgewickelt werden soll. SPÖ-Gemeinderat Christian Tschirk vermisst Projekte wie „Tempo 40“ und die Absicherung des Fußgängerüberganges bei der Bahn.