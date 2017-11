Der Gemeinderat hat mit ÖVP-Mehrheit einen Umsetzungsbeschluss für das Generationenhaus gefasst. Es soll aus einem 3-gruppigen Kindergarten und bis zu 20 betreuten Wohnungen bestehen. Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, präzisiert: „Die Errichtung soll von einem gemeinnützigen Wohnbauträger übernommen werden, wir wollen mögliche Förderungen des Landes maximal ausschöpfen.“ Wer den Auftrag bekommt, „muss noch verhandelt werden“, erste Gespräche soll es bereits im Dezember geben.

Bei der Planung des Generationenhauses auf dem weitläufigen Areal der ehemaligen landwirtschaftlichen Fachschule muss auch das neue Gemeindezentrum mitbedacht werden, für das momentan nicht genug Geld da ist. „Wir beginnen nun mit dem Bau des Kindergartens und des Generationenhauses – diese Teilbereiche sind prioritär und derzeit leistbar“, so Köck.

"Wir stimmen keinen Umsetzungsbeschluss zu"

Der Opposition geht das alles viel zu rasant, sie lehnten den Vorschlag ab. Grünen-Fraktionschef Tilman Voss begründet das so: „Wir stimmen keinem Umsetzungsbeschluss zu, bevor klar ist, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen werden.“ Voss will nach wie vor genauer erheben, was die Menschen im Ort von dem Projekt erwarten: „Wir führen derzeit, mit Unterstützung eines professionellen Institutes, eine Umfrage durch, die den Bedarf genauer zeigen soll.“ Erste Ergebnisse sind Mitte Dezember zu erwarten.

Auch SPÖ-Ortsvorsitzender Ernst Spitzbart fordert eine Kostenschätzung vor der Vergabe: „Neben den Wohnungen für Senioren sollen auch ein Kindergarten, Musikprobenräume und eine Tiefgarage entstehen. Bevor man an die Umsetzung so eines großen Projektes geht, muss die Kostenaufteilung zwischen den Bauteilen klar sein.“ Spitzbart zweifelt sogar an der Rechtsgültigkeit des Beschlusses zu dem millionenschweren Projekt bei dem „weder klar ist, wer es bezahlen soll, noch woher das Geld kommen wird.“

Die ÖVP argumentiert, dass „eine Kostenaufgliederung erst nach Betrauung einer gemeinnützigen Gesellschaft, der Ausschreibung und der Auswahl der Projektdetails sowie deren finanzieller Auswirkungen erstellt werden kann.“