Der untere Teil der Gartengasse wird generalsaniert, das Teilstück von der Anton Wagner-Gasse bis zur Bahnunterführung ist in die Jahre gekommen. Im Zuge der Fahrbahnerneuerung wird der gesamte Straßenzug neu geplant und instandgesetzt. Die Koordination hat das Büro von Ziviltechniker Roman Koselsky übernommen. „Die Überlegungen zur Umgestaltung laufen seit drei Monaten“, erzählt Koselsky.

Auch erste Abstimmungen im Gemeindevorstand haben bereits stattgefunden. Nun wurde der aktuelle Planungsstand im Beisein von Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, in einer Anrainerversammlung präsentiert.

Wünsche und Bedenken der Bewohner werden gesammelt

Aber auch Wünsche und Bedenken der Bewohner werden gesammelt. „Erkenntnisse und Abweichungen werden in den derzeitigen Plan eingearbeitet, damit die Anrainer gut mit den Veränderungen leben können“, erklärt Koselsky. Auf der Grundlage des endgültigen Plans wird dann eine Ausschreibung gemacht. Die Stimmung unter den Anrainern war konstruktiv. „Einige Bewohner wünschen sich einen etwas breiteren Gehsteig, anderen ging es darum, die künftige Lage der Baumscheiben so zu adjustieren, damit sie im Hinblick auf die Lage der Fenster und die Vorgärten optimal passen“, so Koselsky. Teilweise wurden veränderte Einbauten und Hausanschlüsse berücksichtigt, die im Ursprungsplan noch nicht enthalten waren.

Auch Friedrich Vondruska, der im Hintergrund die Anliegen und etwaige Bedenken der Anrainer sammeln und kanalisieren soll, sieht das Projekt positiv: „Im Wesentlichen geht es bei den Wünschen der Bewohner um die Situierung der Grünflächen, Parkplätze und Autoabstellplätze.“ Als übergeordnetes Ziel nennt er aber auch, dass der Straßenquerschnitt ein wenig angepasst werden solle: „Die Fahrgeschwindigkeit der Autos in der Gasse soll reduziert werden.“ Der Anrainersprecher sieht ein gutes Einvernehmen mit den Betroffenen: „Es werden einzelne Adaptierungen gewünscht, insgesamt besteht aber ein sehr gutes und sachorientiertes Einvernehmen.“

Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen soll im August abgeschlossen sein.