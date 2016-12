Seit 2006 ist Manfred Grabner Schulwart der Musikmittelschule Gumpoldskirchen. Mit den Jahren hat sich das Aufgabengebiet des zweifachen Familienvaters erweitert, denn die kleine Schule wurde stetig ausgebaut: Volksschule, Kindergarten, Hort und die private Zoe Zawinul-Musikschule kamen am Standort hinzu. Die Freude an der Tätigkeit und das Engagement sind mit den steigenden Verantwortlichkeiten gewachsen: „Ich habe viel Spaß bei der Arbeit, denn sie ist sehr vielfältig“, erzählt Grabner, der je nach Anforderung in die Rolle des technischen Direktors oder – bei Personalausfall – auch ’mal in die Funktion der Putzhilfe schlüpft.

Der Schulwart sorgt für einen reibungslosen Betrieb in der Bildungseinrichtung: Er betreut die Haustechnik, koordiniert notwendige Reparaturarbeiten externer Firmen und erledigt Behörden- und Amtswege.

„Wir sind eine fröhliche Schule in der aber auch viel gelernt wird“, beschreibt Grabner das Arbeitsklima mit rund 500 Kindern und Lehrpersonal. Nach all dem Trubel ist der Schulwart dann aber auch froh, wenn es „abends wieder ruhiger wird.“ Dann hat er Zeit für seinen zweiten Job als Brandschutzbeauftragter im Wiener Burgtheater.

Lobende Worte

Der Direktor der Musikmittelschule, Ernst Pokorny, hat nur lobende Worte für seinen Mitarbeiter: „Manfred ist immer sehr freundlich und bemüht. Auch die Kinder mögen ihn sehr gerne.“ Pokorny schätzt vor allem, dass Grabner sich sehr stark mit der Schule identifiziert: „Es ist ihm ein Anliegen, die Gegebenheiten in der Schule so zu halten, dass wir gut arbeiten können.“ Grabner denkt voraus und „macht Vieles zum Wohle der Schule von ganz alleine.“

Für seine Tätigkeit erhielt Grabner im Beisein von Pflichtschulinspektorin Beate Bauer-Wolf eine Dank- und Anerkennungsurkunde des Landesschulrats von Niederösterreich.