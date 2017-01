Das Sturmtief „Axel“ hat Mittwochfrüh zu mehreren Einsätzen in Gumpoldskirchen geführt.

Sturmtief „Axel“ hielt Feuerwehr in Atem .

Die Feuerwehr musste Mittwochfrüh zu drei Einsätzen ausrücken.

Sturmspitzen von 130 km/h

Auf dem Buchberg im Wienerwald wurden auf 460 Metern Höhe Sturmspitzen von 130 Kilometern pro Stunde gemessen, auf dem Jauerling waren es in 955 Metern Höhe 119,5 km/h, auf der Hohen Warte in Wien erreichte der Wind 104 km/h. Das geht aus der Liste der Messwerte der ZAMG von Mittwochfrüh hervor.



Windspitzen von mehr als 82 km/h wurden in Gumpoldskirchen aufgezeichnet.