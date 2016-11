Gumpoldskirchen

Karl Kühn fühlt sich ungerecht behandelt. Seit elf Jahren ist er mit seinem Elektro- und Installateur Betrieb im Ort tätig. Rund acht Jahre lang hat er die öffentliche Beleuchtung betreut. Mit der Eigentümerin Wien Energie hatte er einen Vertrag zur Wartung der Beleuchtungseinrichtungen. Mit Ende September wurde der Wartungsvertrag gekündigt.

Kühn sieht einen Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit – seit der Wahl 2015 engagiert er sich als Gemeinderat für die Grünen. Davor hat Kühn „immer wieder Arbeiten im Auftrag der Gemeinde übernommen“, seit damals „wird mein Unternehmen nicht mehr bzw. nur im äußersten Notfall beauftragt.“

Wien-Energie Unternehmenssprecher Boris Kaspar bestätigt die Kündigung, betont aber, dass „Wien Energie diesen Schritt aus sachlichen Gründen“ gesetzt hat.

Arbeiten „innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes erfüllt"

Kühn führt dies auf laufende Beschwerden seitens der Gemeinde zurück. Er will alle erforderlichen Arbeiten „innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes erfüllt haben.“ Amtsleiter Harald Nirschl bestätigt, dass die Gemeinde „mit der Reparaturabwicklung nicht immer zufrieden war.“ Daher hat man sich an „Vertragspartner Wien Energie gewandt und in einem mehrere Monate dauernden Prozess versucht, Verbesserungen herbeizuführen.“

Trotz dieser monatlichen Unterredungen „hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Der Amtsleiter bringt konkrete Beispiele: „Störungsbehebungen haben nicht funktioniert, teilweise gab es zu lange Reaktionszeiten. Die Arbeiten zur Modernisierung der Schaltkästen sind sehr zögerlich vorangegangen.“

„Für die Gemeinde offenbar zu langsam“

Kühn argumentiert, die vorgegebenen Zeitfenster eingehalten zu haben, „für die Gemeinde war das offenbar zu langsam.“ Manchen Kritikpunkt kann der Gemeinderat überhaupt nicht nachvollziehen.

So wurde beispielsweise als Kündigungsgrund angeführt, dass es keine Reinigung der Leuchten und keinen Tausch der Leuchtmittel gegeben habe.

Laut Kühn stimmt das so nicht: „Für eine Reinigung hätte es eines eigenen Auftrags seitens der Wien Energie bedurft, denn eine jährliche Reinigung ist im Lichtservicevertrag nicht vorgesehen“.

Durch die Auflösung des Vertrages sieht Kühn „die Existenz der Firma gefährdet“.