Ein gemütlicher Spaziergang am Stefanitag wurde für einen NÖN-Leser von der Begegnung mit einem wildernden Hund im Gemeindegebiet von Gumpoldskirchen überschattet. Am frühen Nachmittag querte ein schwarzer Hirtenhund den Parkplatz an der Mödlinger Straße. Im Maul trug er die Beute seines Streifzuges durch die Weinberge: einen toten Hasen.

„Weil so viele Spaziergänger unterwegs waren, legte der Hund das blutige Tier schließlich am Weg in Richtung Kirchenplatz ab“, berichtet der Zeuge, dem der Vierbeiner bekannt ist. „Viele wissen, wem dieser Hund gehört, er wurde schon öfters beim Wildern beobachtet.“ Für den verärgerten Leser ist klar: „Wenn ein Hund alleine im Wald unterwegs ist, wird er zum Wilderer.“

Der schwarze Hirtenhund wurde schon öfters beim Wildern im Ortsgebiet gesehen. Am Stefanitag erlegte er einen Hasen. | privat

Jagdleiter Robert Freisinger vom Genossenschaftsrevier Gumpoldskirchen hat Kontakt zur Hundebesitzerin aufgenommen: „Hier ist ein Missgeschick passiert. Die Halterin hat versprochen, den Hund künftig wegzusperren. Es sollte nicht mehr vorkommen, dass das Tier alleine streunt und wildert.“

Freisinger betont, wie wichtig es ist, Hunde im Waldgebiet an der Leine zu führen: „Der Lebensraum der Wildtiere wird immer kleiner. In ihrem Rückzugsgebiet, dem Wald, sollten sie ungestört bleiben.“