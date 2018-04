Die Heizungs- und Lüftungsanlage im Oberstufenrealgymnasium BORG macht erneut Probleme. FPÖ Nationalrat Christian Höbart hat zahlreiche Beschwerden dazu gesammelt: „An kalten Wintertagen herrschten teilweise winterliche Verhältnisse, die Schüler haben gefroren. Auf die Eiszeit folgte im April die Hitze. An mehreren Tagen herrschten in manchen Klassenräumen Temperaturen zwischen 25 und rund 30 Grad.“

Beschwerden gibt es laut Höbart auch über die Außenjalousien, die eigentlich die Wärme abhalten sollten: „Bei Wind geht die Jalousie sofort hoch, damit knallt die Sonne in die Klassenräume.“

Aufgrund der zahlreichen Beschwerden, die sich auch auf Facebook emotional entluden, zweifelt Höbart mittlerweile an der Funktionstüchtigkeit der gesamten Anlage.

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, berichtet, dass nach den Beschwerden im Winter Messungen durchgeführt und keine Mängel festgestellt wurden: „Die Luftqualität war in Ordnung.“ Weber betont, dass es sich beim BORG um eine Bundesschule handle: „Die Gemeinde ist nicht der Schulerhalter.“

Jalousie wird bei Sturm hochgezogen

Schulleiterin Karin Bresnik bestätigt gelegentliche Probleme mit der Jalousie: „Die betreuende Firma hat die Justierung der Sensoren verbessert, damit auf den Wind nicht allzu sensibel reagiert wird.“ Würde die Jalousie bei starkem Wind nicht automatisch hochgezogen, würde sie kaputt gehen. „Wir versuchen, das in den Griff zu kriegen. Wir haben ein hoch technisiertes Haus – nicht alles kann sofort bei der Einstellung einwandfrei funktionieren“, erklärt die Schulleiterin.

Das automatische Lüftungssystem bringe immer ausreichend Frischluft in die Klassenräume. Sollten Schüler die Luft als schlecht empfinden, könnten sie jederzeit in die Direktion kommen. „Dann messen wir den Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft und wenn nötig, werden die Fenster entriegelt und aufgemacht“, so Bresnik.

Noch diese Woche findet eine Lehrerkonferenz im Beisein des technischen Bauleiters statt, um die Funktionsweise der Anlage – samt sonnen- und windgesteuerter Beschattung - nochmals zu erklären.