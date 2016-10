Guntramsdorf

Die Bauarbeiten im Bereich der Friedhofsstraße sind abgeschlossen. Die Asphaltierungsarbeiten sind fertiggestellt und die Verkehrsfläche ist wieder freigegeben.

Die damit in Verbindung stehende provisorische Ampelregelung an der Kreuzung Kerngasse-Hauptstraße wurde vorerst abgebaut. Die für eine fixe Ampellösung notwendigen Daten wurden in den letzten Monaten mittels Verkehrszählungen erhoben.

Derzeit läuft eine verkehrstechnische Überprüfung durch die Bezirkshauptmannschaft Mödling.