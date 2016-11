Umweltgemeinderätin Monika Hobek-Zimmermann (Grüne) hat gemeinsam mit Daniela Jordan und Marlene Kunz, vom Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling, eine 1.100 Liter Mülltonne einer Wohnhausanlage in Guntramsdorf mittels Schautrennung sortiert. Dabei musste festgestellt werden, dass über 60 Prozent der eingeworfenen Abfälle gar nicht in den Restmüll gehört hätten, weil es andere Abfallsorten waren: Kunststoffverpackungen, alte Elektrogeräte, Textilien, Metall, Glas, Lebensmittel, biogene Abfälle sowie Papier. All diese Abfälle hätten anderswo kostenfrei entsorgt werden können.

„Hier könnte viel Geld eingespart und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden“, betont Hobek-Zimmermann. Die wöchentliche Abholung einer 1.100 Liter Mülltonne kostet eine Wohnhausanlage im Jahr 57.200 Euro. „Bei einem derart hohen Prozentsatz falsch eingeworfener Abfallsorten könnte im konkreten Fall die Abholung auf 14-tägig gewechselt werden und dadurch 50 Prozent der Kosten für Müll eingespart werden“, erklärt die Umweltgemeinderätin.

Gleichzeitig könnten die anderen Abfallsorten von der Gemeinde einem Recycling zugeführt werden. „Metalldosen können beispielsweise zu 100 Prozent im Endloskreislauf wiederverwertet werden und durch das Wiedereinschmelzen einer alten Alu-Dose können 95 Prozent des Energieaufwandes einer neuproduzierten Dose eingespart werden“, erklärt Hobek-Zimmermann.