Guntramsdorf

Für den bei der Volksanwaltschaft anhängigen Streit rund um unterschiedliche Badetarife für Guntramsdorfer und Ortsfremde zeichnet sich eine Lösung ab. Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, schwebt ein Modell vor, das in Gerasdorf seit 2008 reibungslos funktioniert. „Wir möchten rückwirkend für 2017 einen einheitlichen Tarif von 80 Euro für die Vollpreis-Jahreskarte einführen.“

Im Rahmen des Gesundheitsförderungsprojektes „Tut gut“ soll es Hauptwohnsitzern möglich sein, pro Jahr eine Subvention in der Höhe der halben Kosten einer gesundheitsförderlichen Veranstaltung in Anspruch zu nehmen, erklärt Weber. Diese Unterstützung könne auch für Badekarten genutzt werden, denn: „Regelmäßiges Schwimmen ist ohne Zweifel sehr gesund.“ Der Vorschlag wurde bereits an die Aufsichtsbehörde, die Bezirkshauptmannschaft Mödling übermittelt und soll im September beschlossen werden.