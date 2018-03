Der Weihnachtsmarkt wird auch im nächsten Jahr am Standort Rathausplatz bleiben. Projektkoordinatorin Gaby Pollreisz, SPÖ, zieht im Gespräch mit der NÖN eine durchwegs positive Bilanz der neuen Location: „Die Rückmeldungen der ausstellenden Vereine und Standler waren durchwegs gut, sie waren mit der Organisation und der Betreuung vor Ort sehr zufrieden.“

Auch das Interesse der zahlreichen Besucher an den dargebotenen Waren und dem gastronomischen Abgebot war groß. „Die Besucher waren mit dem wechselnden Sortiment zufrieden“, so Pollreisz. Trotz Kälte und Schnee waren die Stände an allen Ausstellungstagen sehr gut besucht. Das Verhältnis zwischen Ausstellern regionaler Produkte und der Gastronomie soll beibehalten werden.

Im kommenden Jahr sollen kleine Verbesserungen durchgeführt werden, so soll beispielsweise die Anordnung der Hütten weiter optimiert werden: „Wir wollen erreichen, dass die Besucher besser vor dem Wind geschützt sind“, erklärt Pollreisz.

Auch die Beleuchtung soll stimmungsvoller gestaltet werden. „Die Idee ist, die Bäume am Rathausplatz mit Lichterketten zu schmücken, damit es heller wird und die Atmosphäre noch weihnachtlicher“, erklärt die Politikerin. Der große Tannenbaum am Platz sei als Fixpunkt auch für das nächste Jahr eingeplant. „Der Baum war sehr schön, er gehört zur weihnachtlichen Stimmung einfach dazu“, so Pollreisz.