Guntramsdorf

Das Bauprojekt „Am Kirchanger 1“ erregt derzeit die Gemüter. 23 besorgte Guntramsdorfer befürchten einen Einsturz der Kirche und haben sich in einem Schreiben an die NÖN gewandt. Die Menschen ängstigt vor allem, dass das neue Gebäude in unmittelbarer Nähe, mit nur rund 1,5 Meter Abstand, zur Kirche stehen wird. Was zur Folge hat, dass beim Bau des Fundaments das Erdreich bis sehr knapp zur Kirchenmauer hin abgegraben werden muss.

Bauherr Gerhard Kossina begründet das mit bautechnischen Notwendigkeiten: „Da das Grundstück im Bebauungsplan mit geschlossener Bauweise gekennzeichnet ist, gibt es eine Anbauverpflichtung an die linke und rechte Grundgrenze.“

"Die Kirche steht auf einem riesigen, tiefen Fundament"

Für Kossina, der selbst Statiker ist, stellt die Fundamentunterkante der Kirche in Relation zur Baugrubensohle kein Problem dar: „Das Fundament des Neubaus liegt nicht tiefer als das Fundament der Kirche, daher kann die Mauer nicht abrutschen.“ Es gab eine eingehende statische Prüfung, die ergeben hat, dass keine Unterfangung notwendig ist: „Die Kirche steht auf einem riesigen, tiefen Fundament.“

Auch bei der Gemeinde geht man von einem ordnungsgemäßen Verlauf des Bauprojektes aus, Schäden werden nicht befürchtet. „Die Bewilligung ist ordnungsgemäß abgelaufen, da der Bauherr selbst Zivilingenieur für Bauwesen ist, kann man davon ausgehen, dass er sich mit der Statik auskennt und die statische Überprüfung ordnungsgemäß durchgeführt wurde“, erklärt Baudirektor Egon Winter. Auch die Auflagen im Bau-Bewilligungsverfahren wurden alle eingehalten - dazu gehört auch die ordnungsgemäße Sicherung der Nachbargebäude.

Nach Gerüchten über Risse in der Kirchenmauer hat Kossina einen Lokalaugenschein durchgeführt und festgestellt. „Ich kann versichern, dass von unserer Baustelle keine Gefahr für die Kirche ausgeht“, bekräftigt der Bauherr, der sich selbst als „Kirchengeher und Freund des Pfarrers“ bezeichnet.