Die Freiheitlichen kritisieren die neue Einbahnregelung in der Ozeanstraße. Ortsparteichef und Nationalrat Christian Höbart fürchtet „eine Verlagerung der Verkehrsströme in andere Wohngebiete: Die Verkehrsdaten haben ergeben, dass die Einbahnregelung den Verkehr in der Berta von Suttner-Gasse und der Franz Novy-Gasse um rund 30 Prozent reduzieren würde. Auf der Ausweichstrecke in der Industriestraße und der Adolf Schärf-Straße werden Lärm und Emissionen steigen“.

Höbart plädiert nun für eine „groß angelegte Bürgerversammlung, wo sich die Verantwortlichen mit allen Daten, Fakten sowie den Vor- und Nachteilen den Siedlungsbewohnern stellen sollen“.

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, sieht die jetzige Einbahnregelung als Ergebnis eines „fundierten Gutachtens der Technischen Universität. Es gab eine Analyse über den Verkehrsfluss und Expertenvorschläge, wie dieser entlastet werden kann. Die Einbahnregelung wurde im Bauausschuss beschlossen und vorab von allen Fraktionen für gut befunden“.

"Sie bringt eine Entlastung"

Für Weber stellt die Einbahnregelung „eine massive Entlastung des Siedlungsgebietes Neu-Guntramsdorf dar“.

Von einer neuerlichen Bürgerbefragung hält er derzeit nichts: „Sollte sich die Regelung nach einer Testphase von etwa einem Jahr nicht bewähren, macht es Sinn, Änderungswünsche zu besprechen.“

Auch für den Leiter des Bauausschusses, Werner Deringer von der ÖVP, hat die Einbahnregelung „viele Vorteile. Sie bringt eine Entlastung und erhöhte Sicherheit für das Wohngebiet, wo auch viele Kinderbetreuungseinrichtungen und der Fußballplatz sind“.