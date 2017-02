Nach dem Wirbel um randalierende afghanische Asylwerber und verletzte Anrainer in der Anningerstraße hat es nun eine Aussprache gegeben. „Dieses Gespräch war für alle Beteiligten sehr wichtig. Den betroffenen Bürgern ist es nach den Vorfällen nicht gut gegangen, wir hatten das Gefühl, dass eine Entschuldigung angebracht wäre“, erzählt Edith Ivancsits, Caritas-Regionalleiterin-Süd.

Jener Aggressor, der im Haus „Veli“ untergebracht war, wurde mittlerweile vom Land NÖ in eine andere Einrichtung verlegt. „Die beiden anderen bei uns untergebrachten Burschen wollten das Gerangel schlichten. Einer davon hat nun persönlich bekräftigt, dass er versucht hat, die Situation zu deeskalieren“, so Ivancsits. Das wurde mit einem Blumenstrauß für die Familie und einem Handschlag bekräftigt.

Die Vorfälle wurden auch in der Betreuungseinrichtung aufgearbeitet und im Team und einer Hausversammlung des „Veli“ ausführlich besprochen. „Dabei sind alle untergebrachten Jugendlichen mit den Betreuern zusammengesessen“, beschreibt Ivancsits das wichtige Regulativ für die jungen Asylwerber. Im Vordergrund steht für sie jedoch die Fortsetzung „unserer erfolgreichen, bislang ohne größere Probleme und Schwierigkeiten abgelaufenen, Arbeit“. Das sieht auch Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, so: „Die Situation ist nun für alle Beteiligten abgeschlossen.“ In Guntramsdorf gibt es seit rund 17 Monaten zwei Quartiere für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.