Nachdem sechs jugendliche Asylsuchende aus Afghanistan – nur einer davon war in Guntramsdorf untergebracht, der Rest im Bezirk Tulln – in der Anningerstraße randaliert haben und Anrainer mit Faustschlägen angegriffen haben – die NÖN berichtete –, lud Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, am Montagabend zum Sicherheitsgipfel ins Rathaus.

Mit dabei waren der gesamte Gemeindevorstand, die Mitglieder des Sicherheitsausschusses, die Polizei sowie Vertreter der Vereine Caritas und Asylcare, welche die beiden Betreuungseinrichtungen für Flüchtlinge im Ort betreiben.

"Hier wurde eine Grenze überschritten"

Der Ortschef hat bereits im Vorfeld reagiert: der straffällige Jugendliche ist mittlerweile an einen anderen Ort gebracht worden. „Hier wurde ganz klar eine Grenze überschritten“, erklärt Weber. Dennoch will der Bürgermeister den Weg der kontinuierlichen Betreuung mit den anderen Asylsuchenden fortsetzen: „Wir leben in keiner Glaskugel, auch Private können ihre Immobilien vermieten, an wen sie wollen.“ Die Gemeinde habe in solchen Fällen lediglich ein bau- und feuerpolizeiliches Mitspracherecht.

Weber schätzt die kontrollierte Betreuung in den Einrichtungen von Caritas und Asylcare und will die Vernetzung mit Freiwilligen und der Polizei noch weiter intensivieren: „Die Familie, die von den Jugendlichen tätlich angegriffen wurde, ist tragischerweise selbst sehr aktiv in der Betreuung von Flüchtlingen engagiert.“ Die Betroffenen wollen demnächst ihre Sicht der Dinge darstellen. „Es liegt ihnen viel daran, die Lage nicht weiter aufzubauschen, sondern die Integrationsarbeit mit den Asylsuchenden fortzusetzen.“

Engere Kooperation mit den Betreuern

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Gesprächsrunde ist, dass die Polizei ab sofort noch enger mit den Betreuungseinrichtungen zusammenarbeiten wird. Die Beamten werden Gespräche mit jugendlichen Asylwerbern führen, um ihnen zu erklären, welche Auswirkungen es hat, wenn sie straffällig werden. „Sie müssen sich der Tragweite derartiger Straftaten bewusst werden“, erklärt Weber. Wenn Besucher von auswärts in die Einrichtungen kommen, wird die Polizei künftig informiert.

Langfristig sieht Weber die Tendenz zu einer sinkenden Belegung: „Da derzeit keine neuen jungen Flüchtlinge bei uns ankommen, werden die Betreiber 2019 nachdenken müssen, ob sich der Betrieb wirtschaftlich weiterhin lohnt.“