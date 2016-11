Die Musikmittelschule hat es am Freitag – wie die Gumpoldskirchner Spatzen – in die Endrunde der ORF-Liveshow „Die große Chance der Chöre“ geschafft. Damit sind gleich zwei Chöre aus dem Ort im Finale der ursprünglich 124 teilnehmenden Ensembles aus ganz Österreich.

Mit einem rasanten, toll choreografierten Mozart-Mix aus Requiem, Musical und Amadeus-Elementen haben die Schüler laut Juror Ramesh Nair „eine weitere Steigerung“ gezeigt“.

Im Finale am Freitag in ORF 1 müssen die beiden Chöre in einem Battle, bei dem jede Gruppe dreimal 30 Sekunden singt, gegeneinander antreten. Wer beim anschließenden Blitz-Voting als Sieger hervorgeht, darf als einer von fünf Chören in der eigentlichen Finalrunde singen.

"Schönes großes Gumpoldskirchen-Miteinander“

Trotz der vom ORF geschaffenen direkten Konkurrenzsituation sieht Mittelschule-Chorleiter Günther Mohaupt den Auftritt mit den Spatzen als etwas Gemeinschaftliches: „Wir wollen keine Rivalität.“

Mohaupt, selbst Komponist, ist stolz darauf, es mit dem „heiklen“, eigens arrangierten Mozart-Programm ins Finale geschafft zu haben: „Wir haben Spass und entdecken als Schulchor neue Dimensionen.“

Spatzen-Chorleiterin Elisabeth Ziegler, die den musikalischen Zweig in der Mittelschule vor 25 Jahren begründet und Mohaupt an die Schule geholt hat, freut sich gemeinsam mit ihren 24 Spatzen „unendlich auf den nächsten Auftritt und ein schönes großes Gumpoldskirchen-Miteinander“. Für sie bleibt Gumpoldskirchen „das singende Dorf vor den Türen Wiens“.