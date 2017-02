Hennersdorf liegt in einem sich besonders dynamisch entwickelnden Raum. Sichtbare Zeichen dafür sind unter anderem die Errichtung der S1, des Güterterminals Inzersdorf sowie ein sprunghaftes Bevölkerungswachstum in den Nachbargemeinden.

Um künftig Entscheidungen treffen zu können, sah sich die Gemeinde bereits 2015 gefordert, die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts zu beauftragen. Weiters sollen jene Baulandbereiche, die derzeit noch über keinen Teilbebauungsplan verfügen, mit einem solchen ausgestattet werden.

Ziel ist es, die Bevölkerung am gesamten Planungsprozess zu beteiligen, um die Lebensqualität als auch den ortstypischen Charakter zu erhalten. So sollen auch großvolumige Bauwerke in Einfamilienhausgebieten vermieden und die mögliche Verbauung für alle transparent gemacht werden.

Gemeinderat Klaus Steininger, ÖVP, weiß: „Die Leute schätzen es, dass man sich so gründlich mit der Ortsentwicklung beschäftigt. Großes Interesse fand das Thema ‚Bebauungsbestimmungen‘, bei dem man sich auch die spannende Frage stellte, wie viele Einwohner der Ort in den nächsten Jahren verträgt.“