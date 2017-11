Elf Jahre lang setzte sich die Hinterbrühlerin Gertrude Aubauer als Nationalratsabgeordnete der ÖVP für die Belange der Senioren ein. Nun nimmt sie ihren Abschied vom „Hohen Haus“.

„Es war eine spannende und interessante Zeit, die ich nicht missen mag“, so Aubauer rückblickend. „Ich kann nur jedem empfehlen, sich politisch zu engagieren, man soll sich nicht vom schlechten Image der Politik abschrecken lassen, denn man kann wirklich etwas bewegen.“

Und Aubauer habe etwas bewegt. Als sie in die Politik eingestiegen sei, habe die Erkenntnis vorgeherrscht, dass man „oft sehr respektlos mit Senioren umging. Seitdem hat sich viel geändert“, erklärt Aubauer, „wir konnten in zahlreichen Expertengesprächen und Verhandlungen maßgebliche Verbesserungen durchsetzen, es wurden Allianzen geschaffen und viele einstimmige Beschlüsse gefasst.“ Die Arbeit des Abgeordneten gehe weit über eine 40 Stunden-Woche hinaus und bestehe nur zum geringsten Teil aus den Sitzungen: „Man ist rund um die Uhr in der Öffentlichkeit und für den Bürger und die Medien erreichbar.“

Aubauer wird sich im Seniorenbund engagieren, Schwerpunkte sind dabei der Ausbau der Hospizversorgung, die Realisierung des neuen Erwachsenenschutzes mit der Reform der veralteten Sachwalterschaft (die Neuregelung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft), die Neugestaltung einer für allen leistbaren Vorsorgevollmacht und die Sicherung der Mobilität im Alter.