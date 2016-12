HinterbrÃ¼hl

Seit rund einem Jahr leben im SOS-Kinderdorf Hinterbrühl nicht mehr nur Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können, sondern auch Familien, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Im vergangenen Jahr haben im SOS-Kinderdorf zehn geflüchtete Familien im Projekt „Eltern-Kind-Wohnen für Flüchtlingsfamilien“ ein neues Zuhause gefunden.

„Wir haben uns im Herbst 2015, als für so viele geflüchtete Menschen Unterkünfte gesucht wurden, dazu entschieden, nicht nur unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche bei uns aufzunehmen, sondern auch Familien im Rahmen eines Selbstversorgungsquartiers“, berichtet die Projektleiterin Judith Heissenberger. „Alle im Dorf haben mitgeholfen, um so schnell wie möglich Quartiere für Familien in Not zu schaffen.“

"Neuen Dorfbewohner haben geholfen Quartierte zu renovieren"

Die Jugendlichen im Dorf haben die Unterkünfte neu ausgemalt und Möbel aufgebaut. Die Nachbarsfamilien haben Betten bezogen, alles gemütlich hergerichtet und gespendete Kleider sortiert. Heissenberger: „Die Hilfsbereitschaft im Kinderdorf und im Ort war groß, auch die neuen Dorfbewohner haben geholfen, weitere Quartierte zu renovieren.“

Ein Jahr nach dem Start des Projekts konnte die zehnte Familie aufgenommen werden. Vier Familien sind in der Zwischenzeit weitergereist. Andere haben bereits eine eigene Wohnung gefunden. Die Kinder sind in der Schule gut integriert, etwas schwieriger ist es, für die Jugendlichen eine Bildungsmöglichkeit zu finden.

Das Erlernen der Sprache sei das Um und Auf. „Bis zu sechs Lehrer wechseln sich derzeit ab, wir könnten aber noch gut Unterstützung gebrauchen“, so Heissenberger, „die Flüchtlinge würden aber auch gerne etwas an die hilfsbereite Gemeinschaft zurückgeben, sie würden gerne eine gemeinnützige Tätigkeit verrichten.“