HinterbrÃ¼hl

„Das heurige Jahr war sehr durch Schicksalsschläge in anderen Ländern geprägt und die daraus resultierende Abwanderung der Menschen aus diesen Ländern hat auch Österreich und auch die Hinterbrühl getroffen“, so Bürgermeister Erich Moser, ÖVP, der aus diesem Grund einmal die Hinterbrühler, die sich hier besonders engagiert haben, in einem besonderen Rahmen vor den Vorhang bitten wollte.

So wurde im Gemeindeamt im feierlich die Goldenen Ehrennadel an Barbara Karolus, Hannes Mahler, Judith Heissenberger (SOS Kinderdorf) und Ulrike Bürger (HPZ) verliehen. Moser: „Sie alle haben sich sehr um die in der Hinterbrühl lebenden Flüchtlinge gekümmert, sei es bei der Bewältigung des Alltags, bei Behördenwegen oder beim Erlernen der deutschen Sprache.“

Aber auch engagierte Bürger aus den Katastralgemeinden wurden geehrt, Menschen, die sich für die Dorfgemeinschaft in Sparbach oder Weissenbach eingesetzt haben. Moser: „Die Geehrten stehen stellvertretend für viele andere Aktive.“ Moser stellt den Antrag, ihnen die Goldene Ehrennadel zu verleihen.