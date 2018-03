Laut Feuerwehr bestand die Gefahr, dass "das Öl durch einsetzende Schneeschmelze von der Fahrbahn in die Regenabläufe und in weiterer Folge in den Mödlingbach gelangt".

Die Einsatzkräfte der FF Hinterbrühl verwendeteten in Absprache mit der Hinterbrühler Straßenaufsicht und der Polizei Ölbindemittel, um das Problem in den Griff zu bekommen.