Seit 1989 gibt es die KZ-Gedenkstätte in der Johannesstraße. Dennoch ist sie und ihre Geschichte noch immer vielen unbekannt. Die Gedenkstätte wurde von einer Gruppe um den damaligen Pfarrer Franz Jantsch initiiert, nachdem auf dem Gelände des KZ, einer Außenstelle von Mauthausen, ein Massengrab entdeckt worden war. Knapp 2000 Häftlinge, politische Gefangene aus ganz Europa, mussten in der Seegrotte für die Heinkel-Werke Kriegsflugzeuge fertigen.

1.April 1945 wurde das Lager aufgelöst

Ein ehemaliger Häftling aus Italien berichtet von Hunger („Eines Abends gab uns ein Spanier ein Stück Fleisch, wir haben es gierig gegessen, obwohl wir wussten, dass es von einem Hund stammte, der durch das Tor ins Lager gekommen war“), Kälte („Appelle bei minus 20 Grad, barfuß stehen bzw. mit in Lappen eingewickelten Beinen“, „Ich benutzte den letzten Teil meiner Unterhose zum Einwickeln der Füße“, „Trotz des harten Winters wurden in der Barracke über Nacht die Fenster herausgenommen“), Schikanen und den Schichtwechsel in der Seegrotte: „Der „Brunnen“ (runder Eingang auf der Johannesstraße) hatte drei an der Wand befestigte schmale, steile Spindel-Holztreppen. Der Schichtwechsel von 400 bis 500 Mann erfolgte binnen einiger Minuten, beschleunigt von vier Kapos, die mit Gummischläuchen und Elektrokabeln auf alle einschlugen.“

Nun jährte es sich in der Osternacht, es war auch damals die Nacht vom 31. März auf den 1. April, zum 73. Mal, dass 51 Zwangsarbeiter durch Benzininjektionen ins Herz getötet und in ein Massengrab geworfen wurden.

Als am 1. April 1945 das Lager aufgelöst wurde, mussten sich knapp 1.900 Häftlinge zu Fuß nach Mauthausen aufmachen. 204 Menschen überlebten den Marsch nicht. Die Hinterbrühler Autorin Raphaela Edelbauer recherchiert derzeit die Ereignisse in Hinterbrühl und anderen Orten für ihren neuen Roman „Das flüssige Land“.