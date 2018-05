Vor rund 70 Jahren setzte Hermann Gmeiner mit seiner Kinderdorf-Idee der bisherigen Erziehung in Großheimen eine echte Alternative entgegen: die Betreuung von Kindern in einem familienähnlichen Umfeld. Heute werden weltweit rund 52.000 Kinder von Kinderdorf-Müttern und -Vätern betreut, in Österreich gibt es 62 derartige Familien.

Davon sind rund zehn SOS-Kinderdorf-Mütter im SOS-Kinderdorf Hinterbrühl tätig. „Im Lauf der Jahre hat sich dieser besondere Beruf stetig weiterentwickelt“, sagt Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf.

"Gerade sehr kleine Kinder brauchen den Schutz"

Die Organisation ist derzeit in Österreich, sowie auch für den Standort Hinterbrühl, auf der Suche nach engagierten Frauen und Männern, die bereit sind, sich dieser bereichernden, sinnvollen und herausfordernden Aufgabe zu stellen. Derzeit werden fünf zusätzliche SOS-Kinderdorf-Mütter oder -Väter gesucht. Sie leben gemeinsam mit den von ihnen betreuten Kindern in einem SOS-Kinderdorf.

„Das Besondere an dieser Lebensform ist die große Nähe, das gemeinsame Gestalten des Alltags. Gerade sehr kleine Kinder brauchen den Schutz, den ein familienähnliches Betreuungsangebot bietet“, so Moser.